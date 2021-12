Na targowisku w Koronowie zaczął się już przedświąteczny ruch [zdjęcia]

Ceny warzyw i owoców na targowisku w Koronowie, tak jak wszędzie, poszybowały w górę. Inflacja i tu daje o sobie znać. Za kilogram mandarynek zapłacić musimy 6,50 zł. Pomarańcze kosztują 6 zł, cytryny 8 zł za kg. Ceny jabłek zróżnicowane. W zależności od gatunku zapłacimy od 2 do 4 zł za kg.

Jak zawsze przed świętami wzięcie mają orzechy włoskie, a te w tym roku drogie, sprzedawcy żądają nawet 25 zł za kg niełuskanych. Tańsze są orzechy laskowe, średnia cena to 20 zł za kg. Droga też brukiew- 4 zł za kg. A przecież to warzywo zawsze należało do najtańszych. Bardzo zróżnicowane są ceny jaj. Widzieliśmy nawet wiejskie, duże za 1,30 zł za sztukę!