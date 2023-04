Na te osoby wpłynie teraz Różowy Księżyc w pełni. Te znaki zodiaku czeka bezsenna noc - winna pełnia Różowego Księżyca [07.04.2023]

W czwartek 6 kwietnia wyjątkowa w 2023 roku pełnia Księżyca - to Pełnia Różowego Księżyca.

Wiosenna pełnia Księżyca w 2023 roku, kwietniowa pełnia Księżyca to tzw. Różowy Księżyc. Można go oglądać w czwartek 6 kwietnia 2023 roku. Księżyc nie będzie wprawdzie różowy, ale jest to jedna z najjaśniejszych pełni Księżyca w ciągu całego roku.