Na te znaki zodiaku wpłynie teraz pełnia Księżyca w sierpniu. Te osoby czeka bezsenna noc [2.08.2023 r.]

Sierpniowa pełnia Księżyca w 2023 roku to tzw. Pełnia Księżyca Jesiotrów. Będzie to równocześnie superksiężyc. Można go oglądać we wtorek 1 sierpnia 2023 roku.