Na to może nam pomóc mniszek lekarski. Takie właściwości lecznicze ma ta roślina [4.06.24]

Mniszek lekarski - właściwości lecznicze

Mniszek lekarski rośnie w całej Polsce na wielu łąkach, polach i w ogrodach. Możemy go spotkać praktycznie codziennie wybierając się na spacer. Co ważne, można go pomylić z mleczem. Pamiętajmy, że to nie są te same rośliny! Jak rozróżnić mniszek lekarski i mlecz?

W przypadku mniszka lekarskiego mamy jeden kwiatek (koszyczek) na łodydze. Mniszek ma jeden korzeń palowy, a jego nasiona tworzą kuliste dmuchawce. Roślina ta kwitnie od kwietnia do maja. Z kolei mlecz na jednej łodydze ma kilka liści i kilka kwiatów. Kwitnie w lipcu i sierpniu.