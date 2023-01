Na tych ulgach podatkowych zyska najwięcej osób. Zobaczcie czy Wy też dostaniecie zwrot w 2023 roku [4.01.2023]

Aktualnie rozliczenia z fiskusem nie należą do czasochłonnych, wszystko mamy dostępne z domu, nie musimy nic wyliczać. Musimy jednak wprowadzić ulgi, z których chcielibyśmy skorzystać, aby to zrobić warto wiedzieć, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2023 roku.

Rozliczenie podatkowe to obowiązek każdego płatnika. W 2023 roku będziemy mieli na to czas do 2 maja.

W 2023 roku musimy też pamiętać o zwolnieniach z podatku do kwoty 30 tys. złotych. To ważne, bo aby otrzymać zwrot z podatku musimy go najpierw zapłacić. Jeśli nasze roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. złotych to nie będziemy mogli odliczyć wielu ulg, co jednak nie znaczy że żaden ze zwrotów nam nie będzie przysługiwał, bo są pewne wyjątki.