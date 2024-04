Na ul. Wodnej w Żninie otwarto zdrój wody pitnej. Upamiętniono w ten sposób Feliksa Malinowskiego i jedną z jego legend. Zdjęcia, wideo

- Pan Feliks Malinowski to postać, o której nie można mówić w normalnych słowach. To pierwszy Żniniak, który objechał świat dookoła, człowiek, który przez pięćdziesiąt lat był wiceprezesem PTTK. Ustroje się zmieniały, pan Feliks nie. To człowiek, który był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Żninie, w ostatniej kadencji za komuny i w pierwszej kadencji po przewrocie solidarnościowym. Człowiek legenda, który przeszedł do legendy i na pewno za sto lat, jak ludzie usłyszą o nim, o tym co robił powiedzą "to na pewno jakaś legenda" - powiedział Dominik Księski, prezes wydawnictwa Wulkan w Żninie.

Głos zabrała także wnuczka Feliksa Malinowskiego.

- Dziękuję za wzruszające słowa o moim dziadku - powiedziała Maja Chaczyńska, a następnie podziękowała wszystkim, który przyczynili się do otwarcia tego miejsca.