Nabór na modernizację gospodarstw w 2021 roku jednocześnie we wszystkich obszarach. ARiMR podaje termin

Od 21 czerwca można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich 5 jej obszarach. Wnioski ARiMR będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Modernizację gospodarstw rolnych - dofinansowanie na poziomie 50 lub 60%

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%.