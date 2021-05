Nabożeństwo majowe na żywo dzisiaj. Gdzie obejrzeć transmisję w internecie? [13.05.21]

Były ksiądz Natanek szokuje słowami o dzieciach z in vitro [AKTUALIZACJA 13.04.2021]

Czy Piotr Natanek, suspendowany ksiądz (nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań) zostanie ukarany za słowa, które wypowiedział podczas wielkanocnego kazania w swoim kościele? Porównał on dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt. Jego słów zwykle słuchają tysiące jego wyznawców. [AKTUALIZACJA 13.04.2021]