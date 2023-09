Nad Kujawy i Pomorze wracają bardzo ciepłe dni. Lato nam się wydłuża

We wtorek maksymalna temperatura na Kujawach i Pomorzy wyniesie 24 stopnie Celsjusza, w środę i czwartek 25-26, w piątek i sobotę 27, zaś w niedzielę może nawet 28. Wiatr będzie słaby, tylko w środę umiarkowany, ze zmiennych kierunków. Noce i poranki przyniosą w tym tygodniu wartości między 12 a 15 kreskami powyżej zera.

Na zachodzie Europy nastaną upały

- Cieplej niż normalnie o tej porze roku ma być do 9 -10 września i to na przeważającym obszarze Europy. Bardzo duże odchylenie na plus temperatury powietrza będzie na zachodzie naszego kontynentu, zwłaszcza na terenie Francji i Niemiec. Tam wrócą upały – dodaje synoptyk.