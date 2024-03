Nadchodzi babciowe 2024 - dla kogo? Na takich zasadach będzie wypłacane świadczenie [18.03.2024]

O świadczeniu, tzw. babciowym, zaczęła mówić Koalicja Obywatelska wiosną ubiegłego roku. W ramach programu "Aktywny rodzic" skorzystają młode matki i ojcowie, którzy po urlopie rodzicielskim wrócą do pracy. Otrzymają maksymalnie 1500 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziny i liczby dzieci. Na pieniądze będą mogli liczyć rodzice dzieci do 3. roku życia.

Dofinansowanie dotyczyłoby następującego wariantu opieki: mama (bądź tata) po odchowaniu malucha podejmują pracę zawodową, a smykiem w czasie ich nieobecności zajmuje się babcia, może być także dziadek, ciocia, wujek, nawet sąsiadka. Za pilnowanie brzdąca dostaną jednak pieniądze, to wspomniane babciowe. Oprócz niego, będą mieli dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. To oznacza, iż babcia, która zajmie się wnukiem, będzie mieć dalej opłacane składki emerytalne, dzięki czemu wzrośnie jej emerytura.