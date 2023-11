Najbardziej chorowite rasy psów. Te psy dużo chorują - oto TOP 8 chorowitych ras psów [19.11.2023 r.] Agnieszka Kasperek

Decyzja o przygarnięciu psa powinna być przemyślana. Pies to członek rodziny. Wymaga, by poświęcić mu czas, uwagę, zapewnić dobrą karmę i witaminy, zabawki, a także, by zadbać o jego właściwy rozwój i stan zdrowia. Wizyty u weterynarza to obowiązek właściciela psa. Z psem trzeba chodzić do lecznicy zarówno na profilaktyczne badania, na kastrację, na zaczipowanie, jak i w przypadku objawów chorobowych. Takie leczenie może wiązać się ze sporymi kosztami. Dlatego zanim zdecydujesz się na psa, zobacz, które rasy psów są chorowite.