Najbardziej nietypowe polskie nazwiska. Niektórzy chcą od razu je zmieniać [27.02.2024 r.] OPRAC.: JJ

Nazwisko to nasz sposób na identyfikację. Gdy jest łatwo brzmiący, z bogatą tradycją historyczną czy nawet neutralny to nie mamy z nim problemów. Inaczej, gdy nazwisko jest wulgarne lub obraźliwe, wówczas posiadacz może mieć z tego tytułu wiele nieprzyjemności. Zobaczcie nazwiska, które pewnie od razu chcielibyście zmienić. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> archiwum/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (27 zdjęć)

Nazwisko to najprościej mówiąc nazwa rodziny, do której należy posiadacz danego nazwiska. To także podstawa naszej identyfikacji. Imię i nazwisko to również pierwsze czego zwykle dowiaduje się o nas nowopoznana osoba. Niestety czasem nazwiska mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. Zebraliśmy dla Was najbardziej nietypowe nazwiska, z którymi posiadacze chętnie się rozstają.