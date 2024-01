Najbardziej wytatuowana Polka. Była gwiazda "Królowych życia" Adrianna Eisenbach szokuje fanów [16.01.2024] Joachim Przybył

Adrianna Eisenbach budzi skrajne emocje fanów, ale ona sama nie przejmuje się opiniami. - Osobiście czuję się z tym wspaniale I nie żałuję wcale mieć tyle pięknych tatuaży nawet i na mojej twarzy - mówi była gwiazda "Królowych Życia". Aktualnie ma pomalowane ponad 96 procent skóry - zobaczcie jej tatuaże! AKPA Zobacz galerię (19 zdjęć)

Adrianna Eisenbach pierwszy tatuaż wykonała w wieku 48 lat w 2017 roku. Sześć lat temu malunki na skórze pokryły ponad 96 procent jej ciała. To rekord Polski, a niewiele brakuje do rekordu świata. Tak wygląda i żyje na co dzień najbardziej wytatuowana Polka - zobaczcie prywatne zdjęcia Adrianna Eisenbach. - Dla niektórych jestem piękna, dla innych szpetna - mówi była gwiazda "Królowych Życia".