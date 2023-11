Najdroższe psy w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia, ceny. Pudelek za 13 tysięcy złotych [23.11.2023]

Pudel Toy o wzroście od 25 do 28 cm i masie od 3 do 4 kg to najdroższa rasa wśród oferowanych przez hodowców w Kujawsko-Pomorskiem. Kosztuje nawet 13 tys. zł. Pudel Toy jest najmniejszą z czterech odmian pudla (za pudlem dużym, średnim i miniaturowym).