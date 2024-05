Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [13.05.2024]

Odpowiednio dobrana fryzura czyni cuda

Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, ale również do wieku. Uczesanie, które dobrze wygląda u kobiety 20-letniej, niekoniecznie będzie się równie dobrze prezentować u dojrzałej kobiety. Na przykład długie, rozpuszczone włosy rzadko kiedy wyglądają dobrze u pań po 40. czy 50. roku życia.

Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Kolorem, który bardzo postarza, jest czarny. Ten kolor włosów sprawia, że kobieta dojrzała wygląda nawet o 10 lat starzej. Kolor czarny uwidacznia zmarszczki i sprawia, że cera wydaje się być ziemista, blada, niezdrowa.

Wraz z upływem lat zmienia się nie tylko stan włosów, ale także kondycja skóry, cera traci jędrność i młodzieńczy blask, a pewne kolory i stylizacje włosów wręcz podkreślają zmarszczki i uwydatniają mankamenty i niedoskonałości skóry.