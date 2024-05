Najgorsze żony. Kobiety spod tych znaków zodiaku nie nadają się na żonę [13.05.2024]

Żona to towarzyszka życia, ale także przyjaciółka z którą można podzielić się smutnymi i radosnymi wiadomościami. To kobieta, która zrozumie, pocieszy i będzie się śmiałą z żartów swojego męża. Wiele osób kojarzy żonę z pełnym wachlarzem domowych zadań i opieką nad dziećmi. Na szczęście coraz więcej osób odchodzi od tego stereotypu.

Poza tradycyjnym horoskopem, z którego możemy dowiedzieć się co mamy zapisane w gwiazdach, możemy też sporo dowiedzieć się o charakterze przypisanym do danego znaku zodiaku. Oczywiście jest on dość ogólnikowy, bo zakłada podział zaledwie na 12 różnych typów charakteru. Jednak pewne cechy wspólne łatwo dostrzec u przedstawicieli poszczególnych znaków zodiaku.