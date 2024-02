Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [25.02.2024]

Modne fryzury dla kobiet - pomysły i inspiracje

Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody.

Już około 40. roku życia włosy stają się wyraźnie cieńsze i słabsze, bardziej podatne na uszkodzenia. U kobiet po 50. roku życia włosy są dodatkowo przerzedzone i bardzo często siwe. Przyczyną są zmiany hormonalne i starzejące się komórki. Dlatego dla dojrzałych kobiet styliści zalecają raczej krótsze włosy, gdyż długie włosy nie wyglądają już estetycznie.