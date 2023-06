Najlepsze romantyczne miejscówki w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz się umówić na randkę [lista]

Kujawsko-Pomorskie to unikatowy region w Polsce, o którym można powiedzieć, że daje podwójną przyjemność zwiedzania. Jak sama jego nazwa wskazuje, mieści dwa w jednym. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. połączono dwie skrajnie różne krainy historyczno - geograficzne, położone po dwóch brzegach Wisły... Odtąd wszystko tutaj stało się podwójne - począwszy od nazwy województwa, poprzez jego stolice, aż do zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych.

Krajobraz województwa kujawsko pomorskiego naznaczony jest również podwójnie.

W jego ukształtowaniu szczególną rolę odegrały dwa bractwa religijne. Pierwsze z nich to Krzyżacy, drugie zaś to Menonici. Ci tajemniczy i pracowici imigranci z Niderlandów stanowili jeden z charakterystycznych odłamów anabaptystów. Przybyli do Polski na fali antyreformacji i prześladowań religijnych. Dlatego że Polacy okazali im wiele gościnności i tolerancji, osiedlili się tu.