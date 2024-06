Najlepsze sposoby na osy i szerszenie. Te triki pomogą ci wypędzić je z domu [22.06.2024 r.]

Sposoby na szerszenie i osy - tak możesz się ich pozbyć z domu

Za oknami robi się coraz cieplej i już często szerszenie i osy wlatują do naszych domów i ogrodów. Nasi Czytelnicy potwierdzają, że nie tylko na wsiach, ale i w dużych miastach jest prawdziwa plaga wlatujących owadów do mieszkań.

Zobacz także: Mnóstwo wyjazdów straży pożarnej do usuwania gniazd os i szerszeni w regionie. Wiele niezasadnych zgłoszeń

Co można zrobić samemu, aby pozbyć się os i szerszeni z naszych domów? Wkrótce będziemy mieli do czynienia z gorącą aurą, więc chętnie spędzimy czas na świeżym powietrzu. Niestety czasem wypoczynek zakłócają nam nieproszeni goście, którzy wlatują do naszych domów i mieszkań.

Osy wabione są przede wszystkim słodkim jedzeniem, który pozostawiamy np. w kuchni. To na przykład słodkie soki, kompoty i owoce. Pamiętajmy, że wobec tych owadów nie możemy reagować zbyt gwałtownie, bo osy i szerszenie mogą stać się bardziej agresywne i nas użądlić, co będzie miało nieprzyjemne konsekwencje.