Najlepsze ubrania od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy programu [07.04.2023]

Izabela Macudzińska to polska celebrytka, bizneswomen, projektantka i właścicielka firmy Just Unique. Projektuje ubrania, produkuje je, prowadzi sklepy. W kolekcji są m.in. kombinezony, sukienki, dresy, płaszcze, bluzki. Sprawdziliśmy ile kosztują.

Zobacz w galerii ubrania od Izabeli Macudzińskiej

Jak schudła Izabela Macudzińska?

W ostatnich tygodniach Izabela Macudzińska przeszła metamorfozę. Chwali się dużą redukcją wagi ciała. Schudła 17 kg, startując z wagi 76 kg doszła do 59 kg. W „Diabelnie boskich” pokazuje jak bardzo za duże są jej ubrania jeszcze sprzed kilku miesiecy. „Królowa” przyznała, że je bardzo mało, dwa posiłki, bez śniadań i kolacji, unika mięsa, nie je nabiału.

Operacja plastyczna Izabeli Macudzińskiej

- Nie mam 20 lat. Już jednym krokiem jestem przy czterdziestce. Niestety efektem schudnięcia jest to, że nie zawsze później wszystko wygląda idealnie. I tak właśnie jest w moim przypadku jeśli chodzi o buzię, powieki. Więc będę miała wykonywane "cat eye" oraz lifting policzków. Doktor będzie unosił brwi razem z policzkami, żeby unieść skórę na buzi, która troszeczkę mi opadła. No i będę miała wycinane powieki. Niestety nie jestem pierwszej młodości. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was powiedzą, że niczego takiego nie potrzebuję, że niczego nie widać, że wszystko jest idealnie. Oczywiście, Wy patrzycie, ale ja też patrzę w lustro. Znam siebie, znam swoje ciało i widzę zmiany, widzę coś, z czym nie czuję się komfortowo – mówiła celebrytka.