Najlepsze warzywa i owoce na przeziębienie. Tu znajdziecie najwięcej witaminy C. Cytryna daleko w tyle! [20.02.2024 r.]

Zmagacie się z katarem, bólem gardła, temperaturą? Witamina C to naturalne lekarstwo przy tego typu problemach, a na co dzień doskonała obrona przed bakteriami. Gdzie jej szukać? Wbrew pozorom, wcale nie w herbacie z cytryną. Ten owoc nie mieści się nawet w czołowej dziesiątce. Wcale też nie musi suplementować się środkami farmakologicznymi. Oto dziesięć owoców i warzyw, w których znajdziecie najwięcej witaminy C i proste sposoby, jak z nich skorzystać!

Co daje organizmowi witamina C? Poprawia ogólną odporność, zwalcza bakterie, poprawia leczenie ran i zadrapań. Co wprowadzić do diety przy infekcji lub przeziębieniu? Gdzie jest najwięcej witaminy C? Oto proste sposoby. W tych warzywach i owocach jest najwięcej witaminy C. Sprawdzamy także komu może zaszkodzić nadmiar witaminy C.

Zmagacie się z katarem, bólem gardła, temperaturą? Witamina C to naturalne lekarstwo przy tego typu problemach, a na co dzień doskonała obrona przed bakteriami. Gdzie jej szukać? Wbrew pozorom, wcale nie w herbacie z cytryną. Ten owoc nie mieści się nawet w czołowej dziesiątce. Wcale też nie musi suplementować się środkami farmakologicznymi. Oto dziesięć owoców i warzyw, w których znajdziecie najwięcej witaminy C i proste sposoby, jak z nich skorzystać!

Ile można brać witaminy C dziennie? Takie są objawy niedoboru witaminy C w organizmie

Według zaleceń lekarzy zdrowe osoby dorosłe powinny przyjmować 200-250 mg witaminy C dziennie. Do tego latem wystarczy np. 200 g czarnej porzeczki. Najlepiej łączyć witaminę C wraz z dietą. Więcej witaminy C też nie zaszkodzi, a jest wręcz wskazane u osób, które zmagają z infenkcją organizmu. W tym wypadku nawet 1000 mg na dobę jest wskazane. Najczęstsze objawy niedoboru witaminy C to szybkie zmęczenie, bóle mięśni, stawów, krwawienie z dziąseł i szybkie występowaniu siniaków.

Czy można przedawkować witaminę C? Te osoby powinny unikać dużych dawek witaminy C

Witamina C jest bardzo nisko toksyczna. Trzeba naprawdę przyjąć dużą dawkę, aby narazić się na efekty uboczne. Najbardziej popularne to kłopoty żołądkowe (m.in. biegunka) oraz wysypka na skórze. Są jednak osoby, której nadmiar witaminy C może zaszkodzić. Witamina C ułatwia wchłanianie żelaza, więc muszą na nią uważać osoby zmagającego się z niedokrwistością syderoblastyczną, hemochromatozą i talasemią.

Jak działa na organizm witamina C?

Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, jest niezbędna do funkcjonowania organizmów żywych. Jej najważniejsze funkcje to regulacja pochłaniania drobnoustrojów przez leukocyty, przyspieszenie gojenia ran, hamowanie krwawienia dziąseł, spowalnianie procesów starzenia się skóry, obniżanie ciśnienia krwi i cholesterolu. Witamina C pomaga także w walce z nowotworami.

Czy warto brać witaminę C? Na to ma wpływ witamina C

podnosi odporność organizmu

ma właściwości bakteriobójcze

ułatwia przyswajanie żelaza

wspiera wytwarzanie czerwonych krwinek.,

przyspiesza proces gojenia się ran i zrastania kości

Wideo Konopia spowalnia raka?