Najlepsze życzenia na Mikołajki 2021. Zobacz wierszyki, sms i rymowanki [29.11.21]

Najlepsze życzenia na Mikołajki - wierszyki, sms, rymowanki

6 grudnia- jak dobrze wiecie,

chodzę po świecie.

Dźwigam wór niezmordowanie

Każdy prezent dostanie.

A kiedy rozdam już prezenty

Wrócę do nieba uśmiechnięty!

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt

- ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

Już Mikołaj grzeje sanie,

czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi

święty Dziadek może spełnić.

Krasnale i elfy

Gotowe stoją,

Już worek pełny na saniach czeka,

Czemu Mikołaj drapie się w głowę?

Co go tak martwi i na co czeka?

A on tak liczy w głowie

I mierzy

Czy brzuch mu się zmieści

W komina wieży!

Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu,

Znaczy że wąski masz komin mój brachu!