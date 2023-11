Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [16.11.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych.