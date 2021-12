Najmodniejsze fryzury 2022 w kolorze Very Peri. Oto kolor roku Pantone. Zobacz go na włosach [zdjęcia - 21.12.2021]

Najmodniejszym kolorem 2022 roku według Pantone jest Very Peri - najcieplejszy z odcieni niebieskiego, który wpada we fiolet. Kolor odważny a równocześnie subtelny. Very Peri jest kolorem intrygującym. Fryzury w tym kolorze prezentują się rewelacyjnie, są odważne, pełne energii i radości a równocześnie seksowne.Jak wyglądają włosy w kolorze Very Peri, czyli kolorze roku 2022 wybranym przez Pantone? Szukasz pomysłu na modną fryzurę? W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejsze fryzury w kolorze Very Peri - to hit 2022. Przedstawiamy najmodniejsze inspiracje na fryzury na 2022 wprost z Instagrama. Naciśnij przycisk "zobacz galerię", aby zobaczyć najmodniejsze fryzury w kolorze Very Peri >>>>>

