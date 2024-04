Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [14.04.2024 r.]

Wiosna to czas zmian. To właśnie wtedy najchętniej robimy domowe porządki, zmieniamy ubrania w szafie i fryzurę. Nim jednak wybierzemy odpowiednie uczesanie musimy to poprzedzić odpowiednim rozeznaniem. Jakie fryzury w tym sezonie są modne co warto dla siebie wybrać? Sprawdzamy.

Od lat na głowach kobiet króluje bob w przeróżnych wariantach. Ten najbardziej klasyczny to proste cięcie na wysokości brody. W tym sezonie poza klasycznym bobem będzie można zdecydować się na bardziej odważne cięcie. Popularnością cieszy się również dłuższa wersja boba, czyli long bob. Wiosną popularny będzie także barokowy bob. Charakteryzuje się on dużą objętością oraz połączeniem loków i fal, które dają efekt nieokiełznanej fryzury.