Najmodniejsze fryzury na lato 2022! Oto "cięcie motylek" - fryzura motyla to najpopularniejsze strzyżenie tego lata [zdjęcia]

Modne fryzury na lato 2022. Fryzura motyla, znana również pod nazwą "cięcie motylek", to jedna z najmodniejszych fryzur na lato 2022. Fryzura motyla to świetna propozycja dla kobiet, które lubią wielowarstwowe fryzury.Fryzura motyla, określana też jako "cięcie motylek" łączy krótsze warstwy włosów na górze, z przyciętymi, puszystymi warstwami sięgającymi do podbródka. To bardzo modna, uniwersalna i wszechstronna fryzura. "Cięcie motylek" sprawdzi się idealnie u każdej kobiety, która chce, aby włosy wyglądały na grubsze i gęstsze bez utraty długości. Fryzura motyla to skrócenie włosów, ale bez konieczności obcinania ich całkowicie.Wykończona fryzura powinna wyglądać trochę jak górne i dolne skrzydła motyla. "Cięcie motylek" przywodzi na myśl kształt korony.Fryzura motyla - ten efekt jest zniewalający! Sprawdź w naszej galerii, jak się prezentuje fryzura motyla tzw. "cięcie motylek" i czy taki typ fryzury do Ciebie pasuje >>>>>

Wojciech Wojtkielewicz