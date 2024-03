Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [19.03.2024]

Tegoroczne trendy to nie tylko znane i lubiane fryzury w nieco odświeżonych wersjach, to także całkiem innowacyjne rozwiązania, ale również świadoma pielęgnacja. Coraz większą uwagę przykładamy do wyboru kosmetyków do włosów, sprawdzamy ich składy, wybieramy te organiczne i naturalne. Podobnie z fryzurami. Wiosną znowu postawimy na naturalność.

Przeczytaj: Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet - zdjęcia i inspiracje. To idealne fryzury dla kobiet po 50 roku życia

To już kolejny sezon w którym będziemy stawiać na naturalność, inspirację przyrodą.

Wśród tegorocznych trendów znajdziemy wiele znanych i lubianych fryzur, ale także sporo nowych, które z pewnością zagoszczą na dłużej. Oto niektóre z nich: