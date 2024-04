Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024: seksowne kitty cut i butterfly haircut. Takie uczesania odejmą lat! [7.04.2024 r.]

Jakie fryzury będą modne na wiosnę 2024?

Każda kobieta ma własne upodobania co do stylu uczesania czy koloru włosów. Warto jednak wyjść poza schemat i spróbować czegoś nowego. Trendy fryzjerskie tej wiosny z pewnością zachwycą niejedną kobietę.

Jaka długość włosów na wiosnę 2024?

Fryzury półdługie są bardzo kobiece, wyszczuplają i wysmuklają twarz. Włosy długości do ramion lub nieco krótsze to długość uniwersalna, taka fryzura będzie pasować każdej kobiecie. A dodatkowo o takie włosy łatwiej zadbać.

Tej wiosny modne będą fryzury lekkie, dzięki którym wydaje się, że włosów jest więcej . Taki świeży i naturalny efekt daje długość włosów do ramion lub nawet jeszcze krótsza fryzurka. Styliści polecają cieniowanie włosów nożyczkami lub brzytwą fryzjerską, przez co fryzura nabiera lekkości, a twarz wygląda szczuplej.

Te kolory królują wiosną 20204

Co do kolorów, w tym sezonie królować będą kolory jasne - beże, blondy, rozświetlone złotymi lub brzoskwiniowymi refleksami. Warto wiedzieć, że kolorem roku 2024 został Peach Fuzz. To delikatny, aksamitny odcień brzoskwini. Taki kolor wraz z dość krótkimi włosami do ramion rozświetli i optycznie odmłodzi twarz.