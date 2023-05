Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy [9.05.2023 r.]

Najmodniejsze paznokcie lato 2023

W tym sezonie postaw na niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Wiosną wykonaj manicure w delikatnym stylu. Możesz dodać wzorki z kwiatów, liści, koraliki, kryształki.

A latem wybierz dla swoich paznokci mocny, żywy, nasycony kolor. Uwaga! Neony znów powracają! Żarówiaste żółcie, pomarańcze, mocne błękity - to właśnie będzie modne w tym sezonie. Mamy dla was garść inspiracji - zobaczcie, co jest teraz trendy w manicure.