Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [16.03.24] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Krzysztof Miruć to miłośnik czerni, motocykli i stylowych wnętrz. W HGTV od lat prowadzi remontowo-wnętrzarski program, który z każdym sezonem cieszy się ogromną popularnością. Zobaczcie kilka projektów Krzysztofa Mirucia na kuchnie >>> Sylwia DąBrowa Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.