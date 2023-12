Najpiękniejsze choinki na Boże Narodzenie 2023 - choinka na pniu i tradycyjna. Oto inspiracje na świąteczne drzewko [8.12.2023 r.]

Choinka sztuczna czy choinka prawdziwa?

Wiele osób co roku ma dylemat, czy kupić do domu choinkę żywą czy może raczej sztuczną. Oba rozwiązania mają swoje zalety i minusy. Żywa choinka to w przeliczeniu na lata większy wydatek, niż sztuczne drzewko, do tego po jakimś czasie z pewnością zacznie się sypać, więc trzeba się przygotować na sprzątanie igieł z choinki. Jednak pięknie pachnie i aromatyczny zapach igliwia i żywicy wypełni dom. Z kolei sztuczna choinka to zakup na lata, więc relatywnie bardziej się opłaca. Nie ma też problemu z osypującymi się igłami.