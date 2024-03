Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [19.03.2024]

Jakie kwiaty do wazonu na Wielkanoc?

Kwiaty doniczkowe do dekoracji wielkanocnych

Popularną bazą to stworzenia dekoracji wielkanocnych są naturalne, wiosenne kwiaty. Hiacynty, bratki, stokrotki, azalie, hortensje, żonkile, prymule – to tylko część kwiatów doniczkowych kojarzonych z wiosną. Już są w kwiaciarniach. Przy plusowych temperaturach można je mieć na balkonie lub w ogrodzie.

Można sadzić do gruntu lub w doniczki. Kwitnące rośliny doniczkowe mogą także ozdobić wnętrza domów i mieszkań. Do wnętrz polecane są m.in. hiacynty, azalie, hortensje, żonkile. Nie wszystkie będą się czuły dobrze w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 20 stopni, ale spokojnie kilka dni lub nawet tygodni mogą postać, zanim trafią do gruntu.