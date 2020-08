Najpopularniejsze ekspresy z pojemnikiem na mleko – ranking

Wspaniałe wieści dla miłośników kawy! Coraz więcej badań dowodzi, że nawet kilka filiżanek dziennie nie jest w stanie zaszkodzić naszemu zdrowiu – może nawet mieć zbawienny wpływ na mózg, wątrobę i serce! Nic tylko pić. A cóż jest pyszniejszego od filiżanki aromatycznej kawy z poduszką świeżego mleka na powierzchni? Wystarczy dobry ekspres, byśmy każdego dnia mogli doznawać tych samych rozkoszy smakowych.

"Z mlekiem to nie kawa" - takie słowa padają często w stronę miłośników tak zwanej „białej”. Wytrawni kawosze, którzy nie uznają ani cukru, ani żadnego "zabielacza", zwykli twierdzić, że każdy dodatek stanowi ujmę dla tego szlachetnego napoju. Powinno się pić czarną i gorzką. I basta! Cóż, nie do końca jest to prawda. Po pierwsze, wszystko tak naprawdę zależy od prywatnych preferencji osoby pijącej, a po drugie, dobrze zrobiona kawa z mlekiem naprawdę potrafi doprowadzić nasze zmysły do szaleństwa. Problem jednak w tym, że niewielu z nas własnoręcznie potrafi przyrządzić sobie idealną kawę z mlekiem. Pozostają nam zatem kawiarnie, w których nie możemy pojawiać się, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota. Niestety, nasz czas nie jest z gumy, a i nie zawsze jest ochota, by ruszać się z domu. Co nam wobec tego pozostaje? Dobrej jakości ekspres z pojemnikiem na mleko.

Systemy spieniania mleka w ekspresach do kawy - wprowadzenie Nowoczesny automatyczny ekspres to nasz prywatny barista – zawsze gotowy wykonać dla nas perfekcyjną pracę. Niezależnie, czy przyjdzie nam ochota na idealne latte, czy prawdziwe cappuccino (w żadnym wypadku nie instant!), wystarczy naciśnięcie jednego klawisza, by nasze życzenie stało się… napojem. Ekspresy kolbowe, które do spieniania wykorzystują dysze, wymagają od nas większej uwagi – musimy czuwać nad stanem pianki i samodzielnie ocenić, czy otrzymaliśmy zamierzony efekt. Bylibyśmy jednak nie fair, pozostawiając naszych czytelników bez krótkiej lekcji spieniania. Prosimy zatem o odrobinę uwagi. Jak wiemy, idealna pianka powinna być gęsta i kremowa. Jej konsystencja musi być możliwie najbardziej jednolita (jak w prawdziwym porterze) – tylko ta cecha gwarantuje odpowiedni smak. Nie bez znaczenia jest temperatura pianki. Specjaliści zaznaczają, że nie może ona być większa niż 70 stopni Celsjusza – przekroczywszy tę granicę otrzymamy piankę o nieidealnej fakturze i gorzkim smaku.

Równie ważnym elementem tej kawowej układanki jest samo mleko, a konkretnie procent zawartego w nim tłuszczu. Najlepiej pieni się mleko 3%. Mleko musi być zimne – pamiętajmy, że wysoką temperaturę osiąga ono dopiero podczas samego spieniania!

Przyjrzyjmy się systemom spieniania w zależności od rodzaju ekspresu. Spienianie kawy w ekspresie kolbowym Bogatsi w wiedzę o temperaturze i tłustości mleka, możemy przystępować do działania właściwego. Jak już wspominaliśmy, ekspresy kolbowe nie zrobią wszystkiego za nas. Dlatego przygotowanie kawy z pyszną białą pianką będzie wymagało od nas odrobiny pracy i uwagi. Znów ważne jest trzymanie się kilku podstawowych zasad: kubek lub inne naczynie wypełniamy niewielką ilością mleka, dyszę zanurzamy w mleko na max 1 cm, spieniając mleko kubek trzymamy pod lekkim kątem, kiedy poziom mleka podniesie się, zanurzamy dysze głębiej i przechylamy naczynie pod większym kątem.

Jeżeli nie przegapimy momentu, w którym pianka osiągnie odpowiednią temperaturę, otrzymamy przepyszną kawę z doskonała mleczną pianką. Spienianie mleka w ekspresie automatycznym Oto na scenę wchodzi barista. Być może nie zamienimy z nim kilku słów o pogodzie i życiu, ale na pewno zrobi dla nas doskonałą kawę z mlekiem. Jak już wspominaliśmy, ekspresy automatyczne zdecydowaną większość pracy wykonują za człowieka. Użytkownikowi pozostaje jedynie zadbać o to, by zbiornik na wodę był zawsze pełny, a karton zimnego mleka stał w pogotowiu. Reszta należy do maszyny. Po więcej informacji odsyłamy do ciekawego artykułu opublikowanego na stronie jednego z największych producentów ekspresów do kawy: Spienianie mleka w ekspresie do kawy – różne rozwiązania w ekspresach.

Czy warto kupić ekspres z pojemnikiem mleko? A jednak są takie sytuacje, kiedy nie musimy dbać o odpowiednią ilość i temperaturę mleka. Nie musimy też kłopotać się wprowadzaniem rurki do kartonu z mlekiem i martwić się wszelkimi czynnościami higienicznymi, których należy dokonać po przygotowaniu napoju.

Wszystkie te troski zdejmuje z nas ekspres z pojemnikiem na mleko. Jest to kolejny poważny krok ku pełnej automatyzacji procesu parzenia kawy – tego typu ekspresy same pobierają mleko, podgrzewają je, a następnie dolewają do kawy. Gwarantuje to olbrzymią oszczędność czasu i pewność, że nasza ulubiona mała lub większa „biała” będzie zawsze prawidłowo przyrządzona. Profesjonalny barista zdradza przepisy przygotowania idealnych włoskich kaw: Espresso, Latte i Cappuccino, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu: Ekspres kolbowy z pojemnikiem na mleko Wróćmy na moment do ekspresów kolbowych. Amatorzy kawy dzielą się na tych, którzy cenią sobie szybkość i prostotę współpracy z w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami i tych, którzy wolą mieć pełną kontrolę nad procesem przyrządzania swojego ulubionego napoju. Ci drudzy chętnie sięgają po ekspresy kolbowe i nie chcą słyszeć o przejściu na pełną automatyzację.

W obu obozach znajduje się jednak wielu takich, którym nie każdemu po drodze jest z modelem działania zakładającym korzystanie z dyszy i kubka lub nawet całego kartonu mleka. Jedni uważają to za mało higieniczne i średnio wygodne, drudzy chcą mieć po prostu gotowy napój w jak najlepszej jakości bez marnowania czasu i sił na niepotrzebne czynności. Dla obu grup idealnym rozwiązaniem jest ekspres z pojemnikiem na mleko. fot.: ekspres kolbowy z pojemnikiem na mleko De'Longhi EC 850.M Modele takie jak De'Longhi EC 850.M to przykład nowej generacji ekspresów kolbowych, które udanie łączą tradycję z nowoczesnością. Standardem w tego typu urządzeniach staje się automatyczny system Cappuccino, dzięki któremu przygotowanie cappuccino czy latte macchiato z doskonałą mleczną pianką jest dziecinnie proste.

Co więcej, wspomniany ekspres wyposażony jest w dwa Termobloki, które oddzielnie podgrzewają mleko i wodę! Jakaż to wygoda, zważywszy na fakt, że temperatury obu płynów muszą się od siebie różnić!

Jaki ekspres automatyczny z pojemnikiem na mleko? System spieniania mleka dostępny w ramach nowoczesnych ekspresów automatycznych to szalenie prosta konstrukcja. Składa się on z dwóch podstawowych elementów: termicznej karafki

i elektronicznie sterowanej dyszy. Wystarczy połączyć karafkę z elementem sterującym, a następnie podłączyć całość do ekspresu, by móc przystępować do przyrządzania kawy. Nic prostszego pod słońcem. Polecamy zwrócić uwagę na jeden z najlepszych ekspresów do kawy latte z pojemnikiem i spieniaczem mleka (za spidersweb.pl). Najpopularniejsze ekspresy z pojemnikiem na mleko – ranking Przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie modeli ekspresów do kawy, które zdaniem ekspertów oraz samych użytkowników przygotowują najlepszą kawę z mlekiem. Każde z urządzeń wyposażone zostało w nowe, atrakcyjne rozwiązania, a jednak są między nimi różnice, które mogą utrudnić dokonanie właściwego wyboru. Zgodnie z głównym tematem tego artykułu, skupiliśmy się wyłącznie na kwestiach związanych z przyrządzaniem kawy z mlekiem.

DE'LONGHI ECAM 350.55.B Jedną z głównych zalet ekspresów De’Longhi jest system LatteCrema z użyteczną karafką i wspomnianymi dwoma systemami grzewczymi. Co istotne, LatteCrema to system niezwykle ekonomiczny – do przygotowania pianki wykorzystuje absolutnie niezbędne minimum mleka. Miłośnicy kawy z mlekiem ucieszą się zapewne z możliwości wybrania swojego ulubionego poziomu spieniania mleka. PHILIPS 5000 LATTEGO EP5334/10 Philips Lattego posiada dwuczęściowy pojemnik na mleko, którego wyczyszczenie trwa 15 sekund. Ekspres przygotowuje 6 rodzajów kaw, jest to mniej niż wskazany wcześniej De'Longhi 350.55.B, który udostępnia 10 kawowych przepisów.

SAECO PICOBARISTO SM5473/10 Kawosze, którzy zdecydowali się na wybór tego modelu ekspresu Saeco, wskazują na przygotowywaną przez niego kawę z jedwabistą warstwą mleka. Sekretem jest pojemnik na mleko, który dwukrotnie spienia mleko. Ekspres posiada funkcję czyszczenia pojemnika, dzięki której możliwe jest utrzymanie higieny systemu obiegu mleka.

DE'LONGHI ECAM 22.360.B System spieniania Automatic Cappuccino gwarantuje kremową mleczną piankę o każdej porze dnia i nocy, natomiast automatyczne czyszczenie karafki dodaje nam kilka ekstra minut do napiętego grafiku dnia. To bardzo dobry i poręczny ekspres ze strategicznie umiejscowionym pojemnikiem na mleko. Dzięki temu jego demontaż jest bardzo łatwy, a niewykorzystane mleko przechowywać można w lodówce. Parametry modelu Ecam 22.360.B są praktycznie takie same jak w przypadku droższych urządzeń – brak tylko kolorowego wyświetlacza. Przedstawione ekspresy są zbyt drogie? Sprawdź: Tani ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka? Od 300 do 1000 zł Wybór ekspresu zależy w dużym stopniu od prywatnych preferencji użytkownika W ten sposób udało nam przedstawić Wam kilka metod przyrządzania idealnej kawy z mlekiem z wykorzystaniem nowoczesnych ekspresów. Przybliżyliśmy również rozwiązania oferowane przez producentów lubianych i najwyżej ocenianych ekspresów na rynku.

Mamy nadzieję, że krótkie, ale konkretne zestawienie najlepszych modeli, jakie można kupić w sklepach ze sprzętem AGD (zarówno online, jak i stacjonarnie), pomoże Wam w dokonaniu właściwego wyboru. Postaraliśmy się, żeby nie był to sprzęt kosmicznie drogi, a jednak spełniający najwyższe standardy, zgodne z obowiązującymi trendami. Reszta zależy już od Was. Wybór ekspresu do kawy, jak każdego innego sprzętu, zależy bowiem przede wszystkim od prywatnych preferencji użytkownika. Jest to ostateczny argument, który decyduje o zakupie. Cała reszta, czyli dane techniczne, opinie specjalistów, renoma marki to solidny fundament, który ma nam pomóc w wyborze.

Życzymy przepysznej, aromatycznej kawy z cudowną, gęstą pianką! Nie zapomnijcie o dobrym ciastku! Bez względu na to czy wybierzesz ekspres kolbowy czy automatyczny, porównaj: Jak i czym odkamienić ekspres do kawy – kolbowy i ciśnieniowy.