Najzdrowsze rasy psów. TOP 10 ras - te psy najmniej chorują [26.02.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Decydując się na psa zwracamy uwagę na to, czy to spokojna czy aktywna rasa, czy nadaje się dla rodziny, czy dużo szczeka. Warto także wziąć pod uwagę chorowitość rasy. Wybór psa z ras odpornych na choroby pozwoli dłużej cieszyć się obecnością psiego przyjaciela w naszym życiu. To także mniejsze koszty za leczenie i opiekę weterynaryjną dla zwierzęcia, a także - co równie ważne - większy komfort życia dla psa. Zobacz, które rasy psów cieszą się zdrowiem i życiem bez chorób.