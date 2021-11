Narty Austria 2021/2022. Zasady wjazdu i obostrzenia. Gdzie na narty w Austrii? Zobacz TOP 5 regionów w Alpach

Austria - koronawirus

Do tej pory zaszczepionych pełną dawką jest 63,5 proc. populacji Austrii. W ostatnich tygodniach kraj odnotowuje znaczny wzrost nowych przypadków koronawirusa. W związku z tym władze zdecydowały o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń dla niezaszczepionych. Restrykcje praktycznie uniemożliwiają wyjazd na narty do Austrii osobom nieposiadającym certyfikatu szczepienia lub przebycia choroby .

Austria - wjazd

Aby wjechać do Austrii obecnie wymagany jest certyfikat potwierdzający przyjęcie pełnej dawki szczepionki przeciw Covid (ważny 360 dni od daty przyjęcia drugiej dawki lub 270 dni od daty przyjęcia szczepionki jednodawkowej) lub certyfikat wyzdrowienia (ważny 180 dni od daty wygaśnięcia zakażenia) albo negatywny wynik testu (w języku niemieckim lub angielskim):

Austria - aktualne obostrzenia. Zaostrzono restrykcje dla niezaszczepionych

Do niedawna osoby niezaszczepione, aby móc np. zameldować się w hotelu lub wejść do restauracji, musiały mieć ze sobą negatywny wynik testu - tzw. test na wejście. Od 8 listopada przepisy są jeszcze bardziej surowe. W życie weszła "zasada 2G", która znacznie ogranicza dostęp do miejsc publicznych osobom niezaszczepionym i tym, którzy przeszli COVID ponad 6 miesięcy temu. Zasada ta obowiązuje wszystkie osoby powyżej 12. roku życia.