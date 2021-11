Narty, Włochy 2021/2022. Gdzie jechać? 5 najlepszych regionów. Sprawdź obostrzenia covid, ceny ski passów i aktualne informacje

Włochy to jeden z najpopularniejszych kierunków narciarskich w Europie. Do górskich kurortów od lat przyjeżdżają tysiące narciarzy i snowboardzistów, również z Polski. Szczególną popularnością cieszą się Dolomity. To pasmo górskie w północno-wschodniej części Włoch, należące do Południowych Alp Wapiennych w Alpach Wschodnich. Pasmo rozciąga się pomiędzy dolinami Val Rendena, Val Pusteria i rzeką Piawa, a jego najwyższy szczyt to Punta Penia w masywie Marmolada (3342 m n.p.m.).

Sezon turystyczny w Dolomitach trwa cały rok, ale największa liczba turystów przybywa tam zimą, by wypocząć w jednym z licznych ośrodków narciarskich. Każdy z nich oferuje co najmniej kilkadziesiąt kilometrów tras dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Niektóre przygotowują dla turystów bogatą ofertą imprezową, w innych lepiej odnajdą się osoby ceniące na urlopie ciszę i spokój.