Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia - 3.05.2023] Kamila Pochowska

"Nasz nowy dom" to bijący rekordy popularności program emitowany na antenie Polastu. Prowadzącą jest Kasia Dowbor, która wraz z ekipą odwiedziła kilka rodzin z kujawsko-pomorskiego. Efekty metamorfoz znajdziecie w naszej galerii.Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor z ekipą "Nasz nowy dom". Domy tych rodzin z naszego regionu przeszły spektakularną metamorfozę >>> Nasz nowy dom / kadr Zobacz galerię (43 zdjęcia)

"Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu.