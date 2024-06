Natalia Kaczmarek - tak mieszka i żyje na co dzień piękna lekkoatletka. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i... ślub! [11.06.2024]

Natalia Kaczmarek najszybszą Europejką na dystansie 400 metrów. Piękna lekkoatletka we wspaniałym stylu sięgnęła po złoto w Rzymie, rozprawiając się przy okazji z rekordem Polski Ireny Szewińskiej. Odnosi wielkie sukcesy na bieżni, ale jest także szczęśliwa w życiu prywatnym u boku kulomiota Konrada Bukowieckiego. To najbardziej gorąca para w polskiej lekkoatletyce. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek - zobaczcie jej przepiękne zdjęcia!

Instagram