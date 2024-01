Natalia Nykiel na gorących zdjęciach - wakacje w bikini na Filipinach. Tak piosenkark azachwyca swoją figurą [1.02.2024 r.]

Natalia Nykiel: 10-lecie kariery

Natalia Nykiel to dziewczyna z Mrągowa. Zawojowała rodzimą estradę już jakiś czas temu piosenką "Bądź Duży", ale dopiero ostatnio święci triumfy popularności. Niedawno świętowała 10-lecie pracy artystycznej. Rozpoznawalność w 2013 roku przyniosła jej 2. edycja programu "The Voice of Poland", w której doszła do finału.