Natasza Urbańska zaśpiewa na Eurowizji 2024? Tak się zmieniała artystka - zobacz metamorfozę gwiazdy [12.02.2024 r.]

Natasza Urbańska - tak zmieniała się popularna piosenkarka i aktorka. Oto niezwykła metamorfoza gwiazdy

Natasza Urbańska to utalentowana i wszechstronna artystka. Jest piosenkarką, tancerką, aktorką filmową, telewizyjną i teatralno-musicalową oraz prezenterką telewizyjną. Natasza Urbańska zdobyła popularność w teatrze "Buffo", gdzie poznała też swojego obecnego męża - Janusza Józefowicza. Para pobrała się w 2008 r.

Popularność przyniosła jej rola w serialu kryminalnym "Fala Zbrodni" oraz w filmie "1920 Bitwa Warszawska". Można ją podziwiać w głośnej trylogii Blanki Lipińskiej - "365 dni". Natasza Urbańska brała udział w wielu programach rozrywkowych, między innymi w "Jak Oni Śpiewają", "Taniec z Gwiazdami", czy "Bitwa na Głosy". Jest laureatką Nagrody "Wiktora" i nagrody w plebiscycie "Viva Najpiękniejsi". Została także jurorką w najnowszej edycji programu "The Voice Kids".

Natasza Urbańska na Eurowizji 2024?

Natasza Urbańska wzięła udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2024. Prócz Nataszy Urbańskiej udział w konkursie zadeklarowali publicznie również Justyna Steczkowska, Marcin Maciejczak, Maciej Musiałowski, Anna Jurksztowicz, Luna.

Natasza Urbańska ubiegała się o udział w Eurowizji trzykrotnie. Jej tegoroczna piosenka na konkurs nosi tytuł "Who We Are".