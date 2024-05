Naturalne nawozy - z czego je zrobić w domu i dlaczego warto je stosować w ogrodach?

Uciążliwe zapachy wsi, odgłosy zwierząt i hałas maszyn? "To dziedzictwo kulturowe!"

Nawóz można też zrobić z pokrzywy , bogatej w magnez, żelazo, azot, wapń, potas, krzem i sole mineralne. 1 kg pokrzywy należy zalać 10 litrami wody i odstawić na dwa tygodnie do fermentacji. Należ ją rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 do wykonywania oprysków na mszyce oraz przędziorki, szarą pleśń i mączniaka rzekomego. Pomaga wszystkim warzywom, roślinom kwitnącym oraz drzewom i krzewom owocowym.

Cennym źródłem odżywczym dla roślin są też ziemniaki , będące bogactwem potasu. Obierki zalewamy wrzącą wodą w proporcji 1:10. Płyn odciskamy i podlewamy nim rośliny raz na trzy tygodnie. Zielone rośliny doniczkowe, a także warzywa korzeniowe będą dzięki temu dorodniejsze. Do podlewania roślin warto wykorzystać także wodę, zużytą do płukania obranych ziemniaków.

Organiczny nawóz można też wykonać ze skórek bananów . Zawiera on potas i fosfor, a także azot, magnez i mikroelementy. Pomaga w rozwoju korzeni, kwitnieniu i owocowaniu roślin. Podnosi tempo wzrostu. Świeżą skórkę banana umieszczamy w litrowym słoiku i zalewamy ciepłą wodą. Po dwóch dniach uzyskamy płyn, który rozcieńczamy wodą (1:1) i wykorzystujemy do podlewania roślin (ogrodowych i doniczkowych). Gotowym preparatem możemy też opryskiwać rośliny, żeby odstraszyć mszyce.

W ogrodzie przydaje się też cynamon. Warto nim obtoczyć końcówkę sadzonki, która ma się ukorzenić. Ochroni to roślinę przed chorobami grzybowymi. Cynamon ma też działanie grzybobójcze – wystarczy wysypać go na ziemię wokół rośliny. Cynamon przyspiesza gojenie tkanek uszkodzonej rośliny i odstrasza przędziorki. Do 1 litra wrzącej wody wsypujemy łyżeczkę mielonego cynamonu i dokładnie mieszamy, a gdy wystygnie, spryskujemy nim zielone części roślin.

Soda oczyszczona sprzyja zwalczaniu szkodników: mszyc, roztoczy i mączlików. 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej dodajemy do 1 litra ciepłej wody, dolewamy też 1/2 łyżeczki oleju jadalnego. Tym preparatem spryskujemy rośliny, które zaatakowały mszyce. Pół łyżeczki sody wsypane do wazonu ograniczy też więdnięcie kwiatów.