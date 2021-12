Nauka zdalna w szkołach już od poniedziałku. Kolejne obostrzenia i nauka online do 9.01.22 roku. Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli Magdalena Konczal

Nauka zdalna wraca do szkół. Data powrotu nauki zdalnej 123RF/ zdjęcie seryjne maximkabb

Nauka zdalna wraca do szkół od 20.12.2021 roku. We wtorek, 7.12.2021 roku odbyła się konferencja Ministerstwa Zdrowia ws. obostrzeń. Wielu rodziców zastanawiało się, czy nauka zdalna wróci do szkół. Okazuje się, że tak. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w szkołach w okresie przedświątecznym i poświątecznym, w placówkach oświatowych zostanie wprowadzona nauka zdalna. Nauka zdalna w szkołach od 20.12.2021 roku jest już pewna. Minister Czarnek podpisał w tej sprawie rozporządzenie. Przedstawiamy także inne ważne informacje, dotyczące obostrzeń w szkołach.