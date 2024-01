Nawet 3495 zł nowego dodatku z ZUS co miesiąc. Oto jak zdobyć to świadczenie [10.01.2024]

Od początku 2024 roku osobom z niepełnosprawnościami przysługuje nowe świadczenie wspierające. Podpowiadamy, jak się o nie ubiegać.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z niepełnosprawnościami mającym największą potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Dla kogo świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt.), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 pkt. Natomiast osoby, które mają od 78 do 86 pkt. będą mogły wnioskować o świadczenie od 2025 roku, a osoby, które mają od 70 do 77 pkt. - od 2026 roku. Uwaga! Osoby, które mają co najmniej 70 pkt., będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 roku pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia może otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie). Nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Jak uzyskać decyzję WZON

Starania należy zacząć od złożenia wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek oraz formularz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem są dostępne na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (link do strony - https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/swiadczenie-wspieraja ce).

Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego wniosek wraz z załącznikami mogą składać: pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Konarskiego1-3, 85-066 Bydgoszcz,

osobiście w siedzibie WZON ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) K-P UW w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnych

elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Jak wnioskować do ZUS

Dopiero po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może też zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji. ZUS będzie wypłacał świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego podanego we wniosku. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Ile wynosi wsparcie

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł brutto). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wspierające wzrośnie.

Masz pytania o świadczenie wspierające? W środę zadzwoń do ekspertów

W środę, 10 stycznia, organizujemy w redakcji dyżur na temat świadczenia wspierającego. Na Państwa pytania będą odpowiadać: Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Można dzwonić w godz. 10-12 pod numer bezpłatnej infolinii 800 170 755. Można również przesyłać maile z pytaniami pod adresem: [email protected]