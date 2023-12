Nawet 50 tys. zł kary! Tak przebiegają kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb [5.12.2023 r.]

Ruszyły kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Ma to związek z nowelizacją ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w sierpniu 2022 r.

Jeszcze w tym roku gminy muszą złożyć szczegółowe sprawozdania na temat liczby bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni na swoim terenie. Kluczowa będzie też informacja o szczelności tych instalacji. Urzędnicy ustalą to na podstawie dokumentów.

- Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych, a także do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości – informują urzędy i ostrzegają: - Za brak podłączenia domu do kanalizacji wg przepisów obowiązujących w Polsce, grozi grzywna do 50 tys. złotych.