Nawet dziś bądź gotowy do drogi. Zabierz ze sobą plecak... ewakuacyjny

Jeśli nawet pominiemy zagrożenie wojenne, są też inne, które także każą nam zastanowić się czy jesteśmy przygotowani do szybkiej ewakuacji.

- Żyjemy w świecie niosącym wiele wyzwań i zagrożeń, ale to tych najpoważniejszych dla nas w kraju zaliczyłbym te związane z szybko zmieniającym się i radykalizującym klimatem – z huraganowymi wiatrami, burzami, nawalnymi deszczami niosącymi podtopienia i powodzie. Zagrożeniem są też pożary. Praw natury sami nie zmienimy, ale możemy do tych wyzwań lepiej się przygotować. I to nie jutro, pojutrze, zróbmy to dziś, bo nie wiemy kiedy przyjdzie nam mierzyć się z zagrożeniem! - proponuje Paweł Frątczak, bydgoszczanin, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, ekspert pożarnictwa.

Nasz rozmówca uświadamia czytelnikom, że nasze służby są gotowe na wszelkie wyzwania współczesnego świata, posiadają wyszkolonych ludzi i odpowiedni sprzęt, ale także my, zwykli ludzie, powinniśmy się przygotować na najgorsze, choćby na to, że nasz dom stanie w ogniu i trzeba będzie się bezzwłocznie ewakuować. Gdy los pozwoli nam do niego wrócić, może nie będzie już do czego – wszystko, w tym nasze osobiste rzeczy, będzie spalone lub zniszczone, bezużyteczne. A my zostaniemy w przysłowiowej piżamie, boso lub w laczkach.