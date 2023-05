Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek [19.05.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego.