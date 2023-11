Nawet tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Zobacz, dlaczego warto mieć gotówkę w domu [26.11.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Przechowywanie pieniędzy w domu ma swoje wady i zalety. Mimo wszystko warto czasem mieć dostęp do gotówki natychmiast, a do tego sprawdzą się właśnie pieniądze w domu. Sprawdzamy co warto wiedzieć o trzymaniu pieniędzy w domu. Czy są jakieś limity dotyczące gotówki przechowywanej w domu? Zobaczcie koniecznie.