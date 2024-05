Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [13.05.2024]

Sadzenie ogórków - ważne terminy

Jeżeli siejemy ogórki do gruntu, należy zrobić to wtedy, gdy na zewnątrz nie ma już przymrozków. Nawet jeden chłodniejszy dzień, może zaszkodzić naszym plonom. Optymalny termin to przełom maja oraz czerwca.

Istnieje jednak inny, bardziej bezpieczny sposób siania. Najpierw należy posiać nasiona do donic, a następnie wyrośnięte sadzonki przenieść do gruntu. W tym przypadku posiać ogórki do donic możemy już w drugiej połowie kwietnia. Sadzonki przenosimy do ziemi od połowy maja do połowy czerwca.