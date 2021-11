Naziemna telewizja cyfrowa. Nowy standard nadawania, a telewizor stary. Jaki dekoder? Wyjaśniamy co zrobić, by odbierać sygnał

- Czy to prawda, że już od początku przyszłego roku mój telewizor, który kupiłam ponad 10 lat temu, nie będzie mógł odbierać telewizji ze zwykłej anteny? - pyta czytelniczka z pow. bydgoskiego.

Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Dyrektor zauważa, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że telewizor kupiony 10 lat temu nie posiada odbiornika systemu DVB-T2, który zostanie wprowadzony od 25 kwietnia 2022 r., zatem wszystko wskazuje na to, że czytelniczka nie będzie mogła odebrać naziemnej telewizji cyfrowej ze zwykłej anteny, za pomocą tego telewizora.

Stary telewizor też da radę, ale z odpowiednim dekoderem

- Nie oznacza to jednak, że będzie on zupełnie bezużyteczny - dodaje Krzysztof Frydrych. - Wystarczy do tego telewizora dokupić zewnętrzne urządzenie - dekoder, który posiada możliwość odbioru nowego systemu DVB-T2 z kodekiem HEVC.