NFZ refunduje zakup balkonika, wózka inwalidzkiego czy aparatu słuchowego. Tyle można dostać w 2023 roku!

- Mój ojciec jest po osiemdziesiątce. Potrzebny byłby mu balkonik ze względu na kłopoty z poruszaniem się. Czy można w tej kwestii liczyć na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak, to ile ono wynosi. Jak załatwić formalności i jak długo się czeka? Byłabym gotowa kupić tacie ten balkonik, byle tylko szybko mógł z niego skorzystać i potem starać się o refundację z NFZ. Czy to w ogóle jest możliwe? - pyta nasza Czytelniczka.

Osoba uprawniona wystawiając zlecenie korzysta z aplikacji AP-ZZ, dzięki której pacjent otrzymuje od razu zweryfikowane i gotowe do realizacji zlecenie. Zatem nie ma "okresu oczekiwania" . Ze zleceniem należy udać się do wybranego sklepu medycznego posiadającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lista sklepów jest dostępna pod adresem: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ZPO

Barbara Nawrocka wyjaśnia, że w pierwszej kolejności należy zgłosić się do lekarza. To on po badaniu pacjenta stwierdza potrzebę zaopatrzenia pacjenta w dany wyrób medyczny. Tylko wystawione przez niego zlecenie jest podstawą do refundacji przez NFZ.

Jaka refundacja na balkonik

Jaka refundacja na wózki inwalidzkie

NFZ refunduje różne rodzaje wózków inwalidzkich (np. standardowe, elektryczne, dla osób aktywnych) dla dzieci i dorosłych. Kwoty refundacji zależą od rodzaju wózka i wynoszą od 600 zł do 5000 zł. NFZ finansuje do 100 proc. limitu określonego w rozporządzeniu, np. wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci - limit finansowania z Funduszu 5000 zł. Oznacza to, że jeżeli wózek kosztuje 5000 zł, to pacjent otrzymuje wózek bezkosztowo, a jeśli wózek jest droższy niż 5000 zł, to dopłaca tylko różnicę. Okres użytkowania tego wózka - raz na 3 lata.